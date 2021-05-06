إنفوجرافيك |نظام الحكم في ليبيا
إنفوجرافيك
1951 ملكي دستوري.. حكومة فيدرالية
تعيين رئيس الحكومة… مسؤولية الملك
1963 ملكي دستوري.. حكومة مركزية
تعيين رئيس الحكومة… مسؤولية الملك
1969 جمهوري… حكومة مركزية
تعيين رئيس الدولة.. تمثل في مجلس قيادة الثورة
تعيين رئيس الحكومة.. استحوذ عليه رئيس مجلس قيادة الثورة
1977 النظام الجماهيري… حكومة مركزية
القذافي رئيس الدولة
تعيين رئيس الحكومة… مسؤولية مؤتمر الشعب العام بتسمية أمين اللجنة الشعبية
2011 مجلس انتقالي… حكومة ازمة (المكتب التنفيذي)
تعيين رئيس الحكومة.. المجلس الوطني الانتقالي..
2012 نظام برلماني تحت الاعلان الدستوري.. حكومة مركزية
تعيين الحكومة.. مسؤولية المؤتمر الوطني العام
2014 نظام برلماني تحت الاعلان الدستوري.. حكومة مركزية
تعيين الحكومة.. مسؤولية مجلس النواب
2021 هل تشاهد ليبيا انتخابات رئاسية يكون تعيين رئيس الدولة من الشعب لأول مرة في تاريخها؟