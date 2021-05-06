إنفوجرافيك |نظام الحكم في ليبيا

إنفوجرافيك

1951 ملكي دستوري.. حكومة فيدرالية

تعيين رئيس الحكومة… مسؤولية الملك

1963 ملكي دستوري.. حكومة مركزية

تعيين رئيس الحكومة… مسؤولية الملك

1969 جمهوري… حكومة مركزية

تعيين رئيس الدولة.. تمثل في مجلس قيادة الثورة

تعيين رئيس الحكومة.. استحوذ عليه رئيس مجلس قيادة الثورة

1977 النظام الجماهيري… حكومة مركزية

القذافي رئيس الدولة

تعيين رئيس الحكومة… مسؤولية مؤتمر الشعب العام بتسمية أمين اللجنة الشعبية

2011 مجلس انتقالي… حكومة ازمة (المكتب التنفيذي)

تعيين رئيس الحكومة.. المجلس الوطني الانتقالي..

2012 نظام برلماني تحت الاعلان الدستوري.. حكومة مركزية

تعيين الحكومة.. مسؤولية المؤتمر الوطني العام

2014 نظام برلماني تحت الاعلان الدستوري.. حكومة مركزية

تعيين الحكومة.. مسؤولية مجلس النواب

2021 هل تشاهد ليبيا انتخابات رئاسية يكون تعيين رئيس الدولة من الشعب لأول مرة في تاريخها؟