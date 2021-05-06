إصابة شاب في انفجار لغم أرضي ببلدة سلطان شرق أجدابيا

أخبار ليبيا 24 – أمن

أصيب الشاب “منتصر محمد السعيطي” جراء انفجار لغم أرضي في بلدة سلطان “40 كلم شرق مدينة أجدابيا”.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، إن السعيطي البالغ من العمر “18” عام، أصيب بشظايا اللغم الأرضي أثناء تفقده للأغنام قرب محل أقامتهم ببلدة سلطان.

البرغثي أوضحت أن السعيطي حالته الصحية مستقره ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.