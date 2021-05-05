وزير النفط يبحث المشاكل التي تعاني منها منطقة فزان

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استقبل معالي وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية الثانية، وهي أحدي مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة فزان، وناقشا معا سبل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها منطقة فزان بجنوب غرب ليبيا.

وقالت وزارة النفط، إن أعضاء الجمعية أكدوا على دعمهم للوزارة في سعيها لإيجاد حلول عملية ناجعة للمشاكل التي تعاني منها منطقة فزان والمتمثلة في ضعف الخدمات الأساسية التي أصبحت تؤثر علي حياة المواطن بشكل مباشر و أهمها مشكلة عدم توفر الوقود وغاز الطهي.

وأضافت الوزارة، أن الوزير ناقش مع الجمعية، إمكانية إنشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة فزان بالإضافة الي معهد متوسط للصناعات النفطية.

وقالت، إن الطرفان بحثا ملف التنمية المستدامة، وسبل الاستفادة المثلي من هذه البرامج والخدمات ومنها تجهيز معمل التعدين والطاقة بجامعة سبها وإيجاد حلول للخريجين من التخصصات النفطية، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية لمزاولة الأنشطة المدنية والمقاولات وغيرها من النشاطات.

وذكرت الوزارة، أن وزير النفط أكد أن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها لحل هذه المشاكل وستعمل على رفع المعاناة عن المواطنين.