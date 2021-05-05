محاسبة البيضاء لـ”بعيو”: لم يصدر عنا أي قرار بإيقافكم عن العمل أو وقف حسابات المؤسسة

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أكد رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب في مدينة البيضاء عمر عبد ربه صالح أنه لم يصدر عن الديوان أي قرار بإيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو.

وذكر عبدربه في خطاب موجه إلى رئيس مؤسسة الإعلام جاء فيه :“إشارة إلى كتابكم رقم (م.ل.ع/95) المؤرخ في: 2021.4.8م بالتظلم من القرار رقم (131) لسنة 2021م بإيقافكم عن العمل وإخضاع حسابات المؤسسة للمراجعة المصاحبة بما فيها حساب المرتبات”.

وتابع رئيس ديوان المحاسبة :“نفيدكم وبصفتنا رئيس ديوان المحاسبة الشرعي المعين بقرار مجلس النواب رقم (30) السنة 2014م لم يصدر عنا أي قرار بإيقافكم عن العمل أو وقف حسابات مرتبات العاملين بالمؤسسة”.

ومن جهته تقدم بعيو بالشكر لديوان المحاسبة على اتخاذ هذه الخطوة وقال :”شكراً لديوان المحاسبة الليبي، ولرئيسه الشرعي الدكتور عمر عبدربه صالح، الذي أنصف المؤسسة الليبية للإعلام من ظلم وعدوان منتحل الصفة منعدم الولاية المدعو خالد أحمد شكشك”.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام :”شكشك يحارب الإعلام الوطني نيابة عن حزبه الإسلاموي المرتبط بالخارج”.

وختم بعيو منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :“الوطن وإعلامه سينتصر بإذن الله وعلى البغاة ستدور الدوائر، والويل للظالمين”.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أصدر في فبراير الماضي قرارًا بإيقاف ” رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، احتياطيا عن العمل.

وأوضح شكشك في قراره الذي نشر عبر الحساب الرسمي لديوان المحاسبة على موقع لتواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إيقاف بعيو بسبب عرقلته عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام رفض تمكين اللجنة من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة.

وأصدر شكشك قرارًا يقضي بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان، وتكليف اللجنة المشكلة بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، واستلام المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية.