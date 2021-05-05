دغيم: الحكومة وبسط سلطتها هي جزء من الكل وجزء من سلة متكاملة من الشروط

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم اليوم الاربعاء إن الحكومة وبسط سلطتها هي جزء من الكل وجزء من سلة متكاملة من الشروط والضوابط للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح دغيم لـ”أخبارليبيا24″ أن من ضمن السلة توحيد المؤسسات وخاصة السيادية وإعادة تشكيل مجالسها، بالإضافة إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

وتابع عضو مجلس النواب أنه من ضمن هذه السلة أيضًا معالجة التزوير الهائل للأرقام الوطنية والمهجرين وأخيراً الحد من تأثير المليشيات على الأمن العام.

وأشار دغيم إلى أن كل ذلك للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة على أساس دستوري وقانوني متين غير قابل للطعن فيه.

وأجاب عضو مجلس النواب على سؤال حول الجدل بخصوص لجان عمل المناصب السيادية وآلية اختيار شاغليها قائلاً :”لا أهتم كثيرا بالتفاصيل، الأهم أن الإسلاميين يحاولون التلاعب باتفاق بوزنيقة وممارسة الانتقاء للحفاظ وتمكين جماعتهم ومن يرضون عليه”، مضيفاً لن نسمح لهم فالحل بليبيا مترابط وحزمة واحدة.