حكومة الوحدة: الدبيبة استقبل أعيان ومشايخ وعمداء بلديات من المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

قالت حكومة الوحدة، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، استقبل اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة بطرابلس، عددا من “أعيان ومشايخ وعمداء المنطقة الشرقية”.

وبينما، لم تذكر الحكومة أسماء عمداء البلديات الذين التقوا بـ الدبيبة، أضافت الحكومة، “أن المشايخ والأعيان أكدوا على وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها على كلمة واحدة، كما طالبوا بضرورة الإسراع في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.”

وذكرت الحكومة، أن الدبيبة بحث خلال اللقاء احتياجات البلديات والمشاكل التي تعانيها وسبل تذليلها.