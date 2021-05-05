الاتحاد يخطف من الشط فوز ثمين في آخر دقيقة الشط يتوقف رصيده عند حاجز 4 نقاط متذيلاً الترتيب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خطف فريق الاتحاد مساء أمس الإثنين فوزًا متأخرًا على جاره الشط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الليبي .

تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 40 للمدافع ناجي دراه، ونجح أشرف المقصي في التعديل للشط في بداية الشوط الثاني، وتكفل المهدي الهوني بخطف الفوز للاتحاد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء .

بهذه الفوز تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وتوقف رصيد الشط عند حاجز 4 نقاط متذيلاً الترتيب .