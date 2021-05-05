إنفوغرافيك: آخر مستجدات حملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا
إنفوغرافيك:
– 70 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا
– هذا العدد تم في غضون 13 يوم من انطلاق الحملة
– إقبال المواطنين على الحملة جيد حتى الآن
– لدى الغالبية رغبة في حماية أنفسهم وأسرهم
– التطعيمات ستؤمن حماية كافية لمنع الوفيات
– التطعيمات تقلل من دخول المصابين للعناية الفائقة
– التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
– من تم تطعيمهم خارج المنظومة الكوادر الطبية والمسافرين للعمرة
– اليوم الأحد سيتم الإفراج عن اللقاح الصيني
– سيتم توزيع اللقاح الصيني حسب الخطة المعدة على مراكز التطعيم
– سيسمح قريبًا للأجانب والمقيمين بالتسجيل في المنظومة لتقلي اللقاح
– التأخير بسبب أمور فنية فقط
– لا نملك معلومة عن الجرعة الثانية