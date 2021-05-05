إنفوغرافيك: آخر مستجدات حملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا

إنفوغرافيك:

– 70 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

– هذا العدد تم في غضون 13 يوم من انطلاق الحملة

– إقبال المواطنين على الحملة جيد حتى الآن

– لدى الغالبية رغبة في حماية أنفسهم وأسرهم

– التطعيمات ستؤمن حماية كافية لمنع الوفيات

– التطعيمات تقلل من دخول المصابين للعناية الفائقة

– التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

– من تم تطعيمهم خارج المنظومة الكوادر الطبية والمسافرين للعمرة

– اليوم الأحد سيتم الإفراج عن اللقاح الصيني

– سيتم توزيع اللقاح الصيني حسب الخطة المعدة على مراكز التطعيم

– سيسمح قريبًا للأجانب والمقيمين بالتسجيل في المنظومة لتقلي اللقاح

– التأخير بسبب أمور فنية فقط

– لا نملك معلومة عن الجرعة الثانية