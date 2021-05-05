إقامة لقاء عمل حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية

أخبار ليبيا24

نظمت إدارات تطوير الاحتياطي والانتاج والاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة كامكو العالمية للخدمات النفطية الثلاثاء لقاء عمل حول نشاطات الشركة والتقنيات الحديثة المتوفرة لديها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصها على الرفع من القدرة الإنتاجية ومواكبة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية.

وذكرت المؤسسة، أن شركة كامكو استعرضت أنشطتها وخبراتها في مجال تقديم الخدمات النفطية في ليبيا وفي المنطقة في مجالات السرود الكهربائية وصيانة الابار النفطية والدراسات المكمنية وإدارة المعلومات.

وأضافت، أنه أقيمت مناقشات مستفيضة حول مدى إمكانية ما ستقدمه شركة كامكو باستخدام هذه التقنيات الجديدة للاستفادة منها في أعمال الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وحضر لقاء العمل عدد كبير من مدراء الإدارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها والشركات الأخرى ومدراء شركة كامكو.

وقالت المؤسسة، إنه تم الاتفاق على الاستمرار في تقديم لقاءات العمل التي تهدف لحل المشاكل التقنية في تقييم الطبقات ومشاركة الخبرات العالمية مع خبراء المؤسسة الوطنية للنفط.