إبرام اتفاقيات جديدة بين ليبيا ومصر وإلغاء الرسوم على المسافر الليبي العمل على دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عميد بلدية أمساعد صالح معوض حسن مناقشة عدد كبير من المواضيع المتعلقة بالجانبين الليبي والمصري خلال اجتماع موسع أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الخارجية الدكتور محمود خليفة التليسي، والقائم بأعمال السفارة الليبية، ومدير مصلحة الجمارك ومصلحة الجوازات ووزارة المواصلات، بالإضافة إلى وفد من بلدية أمساعد .

عميد بلدية أمساعد أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أنه تم الاتفاق على تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع بالمنفذ البري السلوم.

وأوضح أنه تم إلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وعودة رسوم السيارات السابقة.

وتابع معوض أنه تم أيضًا السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية، وفتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران الليبي .

وشدد المجتمعون – بحسب عميد البلدية – أنه سيتم العمل على دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية .

وستكون هنالك جلسة ختامية اليوم الأربعاء، وسيكون هنالك تسهيلات لصالح المواطن الليبي المسافر إلى مصر.