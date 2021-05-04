وكيل وزارة النفط والغاز: نحن في تواصل مستمر من أجل الحفاظ على قطاع النفط

أخبارليبيا24

أكد وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار أنه في تواصل دوري ومستمر مع دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لتكثيف جهود الحافظ على قطاع النفط الوطني.

وقال العبار خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف العماري محمد :”تواصلت مع الحكومة التي أبلغتني بالتزامها القوي للحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل “قوت الليبيين “، وهي المؤسسة الوطنية للنفط”.

و أضاف وكيل الوزارة إن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتلبية احتياجاتها هي إجراءات فاعلة وناجعة، وعلى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة تكتيف ومواصلة الجهود للمحافظة على معدلات إنتاج منتظمة.

وتابع العبار في هذا الصدد قائلا “عن نفسي وبصفتي فإنني ملتزم بالتعامل مع التحديات بروح المسؤولية ومن خلال تنسيق عال وفعال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالشأن النفطي”.

ومن جهته أكد العماري قيام المؤسسة بتوزيع مبلغ وقدره 350 مليون دينار على شركتي الخليج وسرت لما تعانيه هذه الشركات الوطنية والمملوكة بالكامل للدولة الليبية من عسر مالي نتيجة شح الميزانيات وجاري العمل على توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة للمؤسسة.