مسؤول تونسي: القادمين من ليبيا جوا مطالبون بتحليل سلبي لكورونا والحجر الإجباري

أخبارليبيا24

أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية محمد الرابحي اليوم الثلاثاء أن القادمين من ليبيا جوا مطالبون بالاستظهار بتحاليل سلبية لكورونا، وبالحجر الإجباري.

وأضاف الرابحي في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وفي رده عن سبب عدم خضوع القادمين من ليبيا برا لهذا الإجراء، أوضح رئيس اللجنة أن الحجر الإجباري لا يشمل القادمين من ليبيا برا وذلك التزاما بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الجانب الليبي منذ فبراير الماضي.

وقال الرابحي “لم نرد المسّ من هذه الاتفاقية، ولذلك كثفنا من التحاليل السريعة في المعابر الحدودية مع ليبيا من أجل مزيد التأكد من سلامة القادمين برا”.

وختم رئيس اللجنة تصريحاته :”كنا نتمنى إجبارية الحجر الإجباري على الجميع لكن حاليا لا يمكننا ذلك فاكتفينا بالقادمين جوا”.