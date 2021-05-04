مسؤول تونسي: القادمين من ليبيا جوا مطالبون بتحليل سلبي لكورونا والحجر الإجباري
أخبارليبيا24
أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية محمد الرابحي اليوم الثلاثاء أن القادمين من ليبيا جوا مطالبون بالاستظهار بتحاليل سلبية لكورونا، وبالحجر الإجباري.
وأضاف الرابحي في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وفي رده عن سبب عدم خضوع القادمين من ليبيا برا لهذا الإجراء، أوضح رئيس اللجنة أن الحجر الإجباري لا يشمل القادمين من ليبيا برا وذلك التزاما بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الجانب الليبي منذ فبراير الماضي.
وقال الرابحي “لم نرد المسّ من هذه الاتفاقية، ولذلك كثفنا من التحاليل السريعة في المعابر الحدودية مع ليبيا من أجل مزيد التأكد من سلامة القادمين برا”.
وختم رئيس اللجنة تصريحاته :”كنا نتمنى إجبارية الحجر الإجباري على الجميع لكن حاليا لا يمكننا ذلك فاكتفينا بالقادمين جوا”.