كتيبة سبل السلام تضبط تشاديين اثنين يهربون الوقود

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ضبطت إحدى الدوريات التابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكفرة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي شخصين تشاديين يقومون بتهريب الوقود إلى تشاد.

وذكر المكتب الإعلامي في الكتيبة أن المهربين كانا يقودان سيارتين نوع تويوتا “تاندرا” صحراوية حيث وجد على متنهن أكثر من 50 جالون بسعة 60 لتر.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم ضبط السيارتين غرب مدينة تازربـو، موضحًا أنه تم إيقاف السائقين للتحقيق معهـم.

وذكر مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم أيضًا ضبط شاحنة كبيرة قادمة من دولة تشاد كانت تحمل شحنة من الوقـود والسلـع التموينية قام السائق بتهريبها إلى دولة تشاد.