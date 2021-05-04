غلق الشوارع الرئيسية في طبرق أمام حركة السيارات استعدادا للعيد

أخبار ليبيا 24-خاص

أغلقت الشوارع الرئيسية في طبرق أمام حركة مرور المركبات الآلية وجعلها للمشاة فقط خلال الفترة المسائية، وذلك بناء على خطة الغرفة الأمنية المشتركة لضبط الشارع خلال فترة الاستعداد والتسوق لعيد الفطر المبارك.

وتفقد، عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الأجهزة الأمنية من إدارة البحث الجنائي والنجدة والبحث ومركز شرطة المدينة والمرور ،لمتابعة الوضع الأمني الذي تم الاتفاق عليه قبل شهر رمضان.

وأثنى بوالخطابية، على الجهد المبذول داخل المدينة، لافتًا إلى أنه ترك انطباعا جيدا على المواطنين للتسوق بكل يسر وسهولة.