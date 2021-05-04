“سوناطراك” الجزائرية تبحث استئناف نشاطها في ليبيا احتياطيات حوض غدامس تقدر بحوالي 3.5 مليارات برميل من المكافئ النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس شركة “سوناطراك” توفيق حكار عدل، اليوم الثلاثاء، إمكانية استئناف نشاط شركة “سوناطراك” في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله ورئيس شركة “سوناطراك”، بحضور مسؤولين من الجانبين، بالعاصمة الجزائرية، وفق بيان نشرته مؤسسة النفط عبر موقعها الإلكتروني.

وناقش الجانبان تطوير سبل التعاون المشترك، والسعي لإمكانية عودة عمل “سوناطراك” في ليبيا، من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد “065” و”96/95″ في حوض غدامس، وفق البيان.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه “تم التطرق بالتفصيل لنتائج الحفر الاستكشافي في المنطقتين، ووضع اللمسات الأخيرة لإعداد خطط التطوير لوضعهما على الإنتاج”.

ويقع حوض غدامس شمال غربي ليبيا، ويغطي مساحة 390 كلم، ويمتد إلى داخل الأراضي التونسية والجزائرية.

وتقدر احتياطيات الحوض بحوالي 3.5 مليارات برميل من المكافئ النفطي، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، وبلغ إنتاجه قبل بدء الحرب في ليبيا عام 2011، حوالي 950 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

ويعتبر حوض غدامس، من أهم الرقع النفطية، ويضم حقل “الوفاء”، المزود الرئيسي للغاز في الغرب الليبي.

وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وفي يناير 2018، وقعت مؤسسة النفط الليبية و”سوناطراك” اتفاقا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل “غدامس” حالما تسمح الظروف الأمنية.

ونقل بيان الشركة الليبية عن صنع الله “إشادته بقدرة الشركات الخدمية التابعة لسوناطراك، ودعوته لوضع برامج توأمة مع نظيراتها من الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط”.

وأضاف البيان “رحب الجزائريون بالفكرة وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة في هذا المجال وتوقيع مذكرات تفاهم بالخصوص”.

وقالت الشركة الليبية إن المحادثات “تطرقت لبرامج التدريب المهني وإعداد الكوادر الفنية، وستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج في أقرب الآجال”.​​​​​​​

وحضر الاجتماع كل من أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وخليفة عمرو رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية، وماميري بن يوسف المدير التنفيذي بشركة GTP، وعبد الغاني بن دجبه المدير التنفيذي بشركة GCB، ومحمد بنزار المدير التنفيذي لشركة ENAFOR، ونور الهدى بو غالم مدير شؤون الشركات لدى سوناطراك، وناصيرة ميراغني مدير عام شركة SIPEX BVI .