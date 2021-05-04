تحذير من تناول “الدلاع” المتداول في الأسواق خلال هذه الفترة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذّر، رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي البطنان، مصطفى عوض زاكي، من شراء وتناول البطيخ “الدلاع” المتداول للبيع هذه الأيام، لما فيه خطورة على صحة آكليه.

وقال زاكي، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن العينات المختبرية بيّنت أن نسبة النترات في البطيخ مرتفعة عن المعدل الطبيعي، وذلك بسبب ارتفاع كميات التسميد النتروجيني، والتي تظهر خصوصا في بداية موسم إنتاج الدلاع.

وأضاف، أن ارتفاع النترات يؤدي إلى حدوث أعراض مغص وإسهال، لافتًا إلى أنه عند تداوله في السوق وشرائه يجب التركيز على الشكل الظاهري ولون الثمرة من الخارج وعدم وجود اصفرار وشحوب في الخطوط البيضاء، كذلك الحجم غير الطبيعي.