 المنفي يستقبل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح ويتلقى دعوة زيارة 

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح.

وسلم الصباح رسالة خطية إلى رئيس المجلس الرئاسي من سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه له من خلالها الدعوة لزيارة دولة الكويت.

ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات سمو الأمير إلى رئيس المجلس الرئاسي وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه ثمن المنفي العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيداً بدعوة سمو الأمير، ومؤكداً تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.