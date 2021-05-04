الرقابة على المصارف تبحث سبل وصول منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها

أخبارليبيا24

بحثت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء السبل الكفيلة والآليات التي تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى كافة مستحقيها بأيسر السبل.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي ومدراء المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية الاتفاق على أن تباشر الوزارة إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قامت في نهاية أبريل بتوقيع الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن الثامنة عشرة.

وأكدت الوزيرة وفاء الكيلاني أنه سيتم إيداع هذه المبالغ في حسابات المواطنين بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استمرار العمل بالتوازي مع صرف المنحة لبقية الشرائح في أقرب الآجال.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أمر نهاية مارس الماضي، وزير المالية بصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد ابتداء من مطلع يناير للعام الجاري دون انقطاع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.