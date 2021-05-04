الأخضر يعزز صفوفه بمهاجم “بنيني”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عزز نادي الأخضر صفوفه بالمحترف البنيني “ارسين لوكو” .

وبحسب لوائح الاتحاد الليبي لكرة القدم فأن اللاعب سيبدأ رسميًا مشاركته مع الأخضر مع انطلاق مرحلة الإياب .

ويشغل “لوكو ” 26 عامًا مركز المهاجم، وسبق وأن لعب مع “موتيما بمبي”، إضافة لخوضه الاحتراف مع النصر العماني .

ويعمل الأخضر لتعزيز صفوفه خلال منافسات الدوري الليبي سعيًا منه لمنافسه على أحدى بطاقتي مجموعته في المسابقة المحلية، حيث يتواجد في المركز الثالث خلف النصر والهلال .