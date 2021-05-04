اجتماع وزراء خارجية الدول السبع وملف ليبيا على طاولة المباحثات

أخبار ليبيا24

يلتقي وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء في لندن، في أول اجتماع يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامي، في حضور عدة ملفات من أبرزها ملف ليبيا.

ويأتي الاجتماع تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب غرب إنكلترا.

إلى جانب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، دعت لندن أيضا وزراء خارجية أستراليا والهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية للمشاركة في الاجتماعات.

وتُعقد الاجتماعات وفق بروتوكول صارم بسبب الجائحة، بحضور وفود صغيرة واستخدام كمامات وجدران شفافة والإبقاء على مسافة آمنة.

وأجندة الاجتماع الوزاري تشمل الأوضاع في ليبيا وأفغانستان وسوريا والملف النووي الإيراني والعلاقات مع الاتحاد الروسي والأوضاع في بيلاروسيا وأوكرانيا وغرب البلقان.