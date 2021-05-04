آمال بوقعيقيص: اللجنة القانونية تستبعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات

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قالت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعقيص، الثلاثاء، إن اللجنة القانونية أنهت عملها بشأن القاعدة الدستورية، لافتًا إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، أحال العمل إلى الملتقى العام.

وأضافت بوقعيقيص، في منشور على فيسبوك، إن القاعدة الدستورية المحالة إلى الملتقى العام، هي “تعديل للإعلان الدستوري وعلى أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن وتتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور وبعد تمام التعديل يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء”.

وأضافت، أن “القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستوري ليحسمها الملتقى العام”.

وتابعت، “بخصوص اليمين طالب البعض أن يكون اليمين بالإخلاص لـ “الوطن” وليس لـ “ثورة فبراير” وطلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته بعد.. هذه أبرز الخلافات التي سيفصل فيها الملتقى”.

وختمت، المحامية آمال بوقعقيص، توقل: “أجزم إنني بعد هذه التجربة التي رأيت فيها مخالب مسنونة وأنياب مسمومة تغيرت عندي الرؤية بشكل كبير، ولكن إيماني دائما كان الولاء لبسطاء الناس وأن ليبيا هي الغاية.. تسلحت وزملاء بالصبر وبالأمل جوهر الحب وعبرنا يوم راهن الجميع على الفشل والباقي سيكون دوركم ولازال الكثير والمشوار طويل”.