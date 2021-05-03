وزير الداخلية يجتمع بمديرية أمن توكرة

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عقد وزير الداخلية، العميد خالد مازن، اجتماعا أمنيا موسعا مع مديرية أمن توكرة (شرق بنغازي) للاطلاع على سير العمل والوقوف على الاحتياجات والنواقص.

وضم، وفقًا لمكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج محمد قعيم، ومدير مكتب وكيل الوزارة، العميد سالم ماضي، ومدير أمن توكرة، العميد فوزي المهدي، ومساعدي الشؤون الأمنية والعامة وعدد من رؤساء الأقسام و المراكز والوحدات الأمنية بالمديرية .

وأضاف الإعلام الأمني للمديرية، أنه جرى الاجتماع طرح أبرز الإشكاليات والعوائق والنواقص، التي تعاني منها المديرية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، التي ستساهم بشكل فعال في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وذكر أن وزير الداخلية بأن وزارة الداخلية تسعى خلال المرحلة الراهنة للقيام بالعديد من الخطوات الهامة التي تصب في مصلحة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.