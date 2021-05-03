لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تعقد اجتماعها الأول

أخبار ليبيا24

ترأس وزير الدولة لشؤون الهجرة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اجديد معتوق اجديد، أعمال الاجتماع الأول للجنة.

وقالت الحومة، إن الوزير أكد على ضرورة العمل برؤية مشتركة بين مختلف القطاعات لوضع إستراتيجية من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن القومي لليبيا.

كما أكد على أهمية أن تراعي الجوانب الإنسانية للمهاجرين.

وخلص الاجتماع، إلى إقرار عدد من التوصيات لدعم الجهود المبذولة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.