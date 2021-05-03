فرق السلامة تباشر بتطويق تسرب المازوت في خليج طبرق وضع الخراطيم الخاصة بحجز التسرب ومنعه من الوصول للبحر

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت اللجنة المشكلة من عميد بلدية طبرق من خبراء السلامة بشركتي الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط أعمالها اليوم الأحد بتطويق تسرب مادة المازوت بالمحطة البخارية.

وعقدت اللجنة المشكلة من شركة الخليج والبريقة ومكتب المشروعات البلدية والإصحاح البيئي بمقر شركة البريقة لمناقشة تلوث كورنيش طبرق من مادة المازوت.

وشرعت فرق السلامة بوضع الخراطيم الخاصة بحجز تسرب المازوت ومنعه من الوصول للبحر .

وسوف تستمر عمليات حصر المازوت ومحاولة سحب كميات المازوت من خزانات الوقود بمحطة طبرق البخارية ووضعها في أماكن سوف تجهز لهذا الخصوص حتى يتم التخلص منها بطرق صحية وقانونية وعدم تلويثها للبيئة.

يشار أن كورنيش طبرق قد تعرض لتسرب مادة المازوت من خزانات محطة طبرق البخارية بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

وقد تنادت المؤسسة الوطنية للنفط لاستغاثة بلدية طبرق لتصدر تعليماتها لشركتي الخليج والبريقة للمساهمة في تنظيف خليج طبرق لما لها من خبرة في هذا المجال.