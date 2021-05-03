سميو: كل المقيمين على أرض ليبيا سيتلقون اللقاح ضد كورونا

وأوضح سميو لـ”أخبارليبيا24″ أن هناك عربًا مقيمون على الأراضي الليبية وهناك سيدات غير ليبيات متزوجات من ليبين ولكن لم يغيرن جنسيتهن، ومن حقهن الحصول على اللقاح.

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو إن كل المقيمين على أرض ليبيا سيتلقون اللقاح ضد كورونا.

وأشار مدير الإدارة إلى أنه عقب عيد الفطر المبارك سيتم تحوير وتعديل المنظومة لإمكانية تسجيلهن للحصول على اللقاح.

وأضاف سميو، أن المهندسين قاموا بإجراء المنظومة بشكل سريع ولم تُضاف خانة للأخوة والأخوات المقمين في ليبيا، ولم يتسنى لهم التسجيل في المنظومة بسبب عدم وجود خيارات تضم بياناتهم.

وأفاد مدير الإدارة أنه تم التواصل مع المهندسين والفنيين العاملين على المنظومة لحل الإشكالية وإضافة البنود، وعقب العيد مباشرة سيتمكنو من التسجيل بالمنظومة، وسيعطى اللقاح لكل المقمين على الأراضي الليبية.