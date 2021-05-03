بالفيديو | تعرف على قصة الشاب الدرناوي الذي حارب داعش ثأرًا لاغتيال صديقه

أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل فريق أخبار ليبيا 24 زيارته لمدينة درنة لمقابلة ضحايا الارهاب في المدينة ؛ قصتنا هذا اليوم عن الشهيد عبدالسلام جمعة الغيثي التي يرويها لنا بفخر شقيقه «وليد».

في سنة 2015 التحق، عبدالسلام جمعة الغيثي، بسرية “الشهيد علي الدرناوي” في من منطقة عين مارة (35 كلم جنوب غرب درنة) للمشاركة في قتال الجماعات الإرهابية التي غزت ليبيا بعد اندلاع الثورة في 2011.

الغيثي، وكان عمره 36 عامًا، هو واحد من عشرات الشباب الذين خرجوا من درنة، للالتحاق بالقوات المساندة للجيش الليبي، وقدموا أغلى ما يملكون في سبيل تطهير بلادهم من الإرهابيين، الذين كانوا آنذاك يسيطرون على مدينتهم ومدن ليبية أخرى.

اعتقالات

يقول شقيقه وليد، إن عبدالسلام، تطوّع للقتال من أجل الوطن وما تعرض له العديد من الليبيين من اختطاف وقتل وتغييب قسري على يد الجماعات المتطرفة خاصة في درنة.

ويضيف، في لقاء حصري مع أخبار ليبيا24، إن عبدالسلام، تعرض إلى الاعتقال لفترة شهر كامل على يد تنظيم “أبوسليم” بسبب مجاهرته للعداء لهم، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد عدة وساطات اجتماعية.

اغتيالات

يقول مراد، إن من بين الأشياء التي أثرت على نفسية، شقيقه عبدالسلام، ودفعته بشدة للالتحاق بالقوى المساندة، هي القتل والذبح والاغتيالات التي تعرض لها أهل درنة، وأبرزها اغتيال صديقه “مراد الفزاني”.

ويضيف مراد، فور اغتيال صديقه التحق شقيقه بسرية “علي الدرناوي” المتمركزة آنذاك في منطقة عين مارة، والتي انتقلت بعد ذلك إلى بنغازي والانضمام إلى القوات الخاصة “الصاعقة”، وقد شارك في العديد من المعارك في بنغازي، من أجل الثأر لاغتيال صديقه وردًا على الجرائم التي ارتكبها الإرهابيين في درنة وبنغازي وعموم البلاد، حتى قتل خلال معركة تحرير المستشفى الأوروبي، في شارع الشجر بمنطقة القوارشة سنة 2016.

كفاح مرير

قصة، عبدالسلام الغيثي، تشكّل واحدة من بين عشرات القصص، التي تعرض فيها أهالي درنة للاعتقالات والإخفاء القسري على يد التنظيمات الإرهابية، والتي لا يزال مصير بعضها مجهولًا إلى يومنا هذا، كما تمثل واحدة من بين آلاف التضحيات التي قدمها الليبيون في سبيل تخليص بلادهم من الجماعات الإرهابية.

كان الغيثي، واحدًا من الليبيين الذين رفضوا سيطرة الجماعات المتطرفة الإرهابية على بلادهم.

يقول شقيقه وليد: “إننا فخورون بتضحية عبدالسلام.. على الوطن وناسنا وأعراضنا نقدم أنُفسنا وكل ما نملك ولن نتوقف”.

وكما ما هو الحال، مع أسرة عبدالسلام الغيثي، فقد قدّم الليبيون في مختلف المدن والمناطق أرواح أبنائهم من أجل اجتثاث تنظيمات القاعدة وأنصار الشريعة وداعش من أرضهم.