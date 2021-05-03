المنفي يستلم مهامه مديرا لمديرية جمارك البطنان

أخبار ليبيا 24 – خاص

جرت بفندق باب طبرق، أمس الأحد، مراسم التسليم والاستلام بين مدير مديرية جمارك البطنان المكلف والمدير السابق، وذلك بحضور عدد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية.

ووقع على مراسم التسليم والاستلام بين المدير السابق العميد علي ميلود والمدير الجديد العقيد علي المنفي بحضور عدد من الضباط وضبط الصف والجنود في جهاز الجمارك.

وتم في ختام مراسم التسليم والاستلام تكريم المدير السابق لمديرية جمارك البطنان العميد علي ميلود تقديرا لجهوده خلال الفترة التي قضاها والتي بلغت خمس سنوات.