الحداد وجويلي يستقبلان وزير الدفاع التركي في طرابلس

أخبار ليبيا 24

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان للجيش التركي، يشار غولر، اليوم الإثنين، إلى العاصمة طرابلس.

وكان في استقبالهما الفريق أول ركن، محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وكانت قد نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية عن وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر توجها، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة أن الوزارة لم تذكر أي تفاصيل أخرى حول الزيارة أو مدتها.