التكبالي: بعدما أيقنوا نهايتهم.. الإخوان يبحثون عن دور جديد لهم 

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن تغيير جماعة الإخوان المسلمين اسمها إلى جمعية “الإحياء والتجديد” لا يغير من كينونتها، لافتًا إلى أن الإخوان هم الإخوان.

وفي تصريح له عبر صحيفة العين الإخبارية، أضاف التكبالي، “إن الجماعة تبحث عن دور جديد لها على الساحة السياسية الليبية بعدما أيقنت نهايتها”.

وشدد التكبالي على أن الشعب الليبي فطن لمخططاتهم للسيطرة على الحكم وكشف تواطؤهم مع الدول الأجنبية ضد ليبيا.

وكانت قد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تحولها إلى جمعية الإحياء والتجديد إيمانا منها بأن المدخل الحضاري للتغيير والنهضة هو العمل المجتمعي، للإسهام في قيام مجتمع مدني لا يضيق بالتنوع والاختلاف.

وقالت الجماعة المصنفة إرهابية وفق مجلس النواب في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك أمس الأحد “نعلن لكل الليبيين أن الجماعة قد انتقلت بتوفيق الله وعونه إلى جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد”، إحياء بالدعوة إلى التمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه”.