أوغلو: وجود تركيا في ليبيا شرعي

أخبار ليبيا24

اعتبر، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن وجود تركيا في ليبيا شرعي ولا يمكن تسويته بوجود مجموعات أخرى.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية، نجلا المنقوش، اليوم في طرابلس، إن هناك أصواتًا تساوي بين وجود تركيا في ليبيا وبين مجموعات أخرى شرعية على الأرض الليبية.

وأضاف أوغلو، أن وجود تركيا في ليبيا مهد إلى تشكيل السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.

وقال أوغلو، “نحن من خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي في 12 أبريل أكدنا بأننا نتجه لخطوات ملموسة في هذا الشأن”

وأضاف أن تركيا تعمل على دعم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وأن يجري التشاور من أجل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وأنه جرى خلال هذه الزيارة بحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات في ليبيا.

وقدم أوغلو الدعوة للمنقوش للمشاركة، في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في يونيو المقبل