لجنة متابعة التطعيم ضد كورونا توصي بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية 

أخبارليبيا24

أوصت اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح ضد كورونا أخذ الحذر بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية للحفاظ على اللقاح.

وحذرت اللجنة العليا المنبثقة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من تعرض اللقاح للفساد نتيجة انخفاض درجات التبريد بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وشددت اللجنة العليا لمتابعة حملة التطعيم على الجهات المسؤولة بضرورة توفير بدائل للطاقة الكهربائية خوفا على اللقاح.

تشهد ليبيا هذه الأيام أزمة انقطاع الكهرباء المتواصلة منذ سنوات حيث تتجاوز ساعات القطع في بعض المناطق والمدن الـ 12 ساعة مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.