في ليبيا والدول العربية والإسلامية.. تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

أكدت جمعية رؤية لهوات الفلك في ليبيا أن المعلومات الفلكية تشير إلى التالي:

– أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في 13 مايو في ليبيا وكل الدول العربية ومعظم الإسلامية

– عملية الاقتران المركزي بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض ستحدث في 11 مايو الساعة 21:00 بتوقيت ليبيا

– بعد غروب شمس 11 مايو لن يُرى الهلال في ليبيا أو الدول العربية والإسلامية لا بالعين المجردة لا بالتلسكوبات

– عدم رؤبة الهلال بوسائل الرصد الحديثة سببه حدوث الاقتران بعد غروب الشمس