سميو : من المتوقع وصول 107 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال الأيام القادمة سميو : لوحظ حضور أشخاص من صغار السن لتلقي اللقاح وهذا سبب إرباك في بعض المراكز

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو إن أكثر من 76 ألف شخص تلقوا اللقاح في ليبيا منذ انطلاق الحملة حتى يوم الأمس السبت.

سميو أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أن الطعم الصيني الذي وصل إلى ليبيا تم توزيعة على الورق بعد انتهاء الإجراءات من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وسيتم التوزيع الفعلي على الفروع الأربعة لجهاز الإمداد الطبي، وفقاً للمسجلين بالمنظومة، مشيراً إلى أن إعطاء اللقاح الصيني سيكون لعمر 60 عاماً فما فوق.

وأضاف أن من المتوقع وصول شحنة لقاح أخرى خلال الأيام القادمة بحسب الوعود بحوالي 107 ألف جرعة، لافتاً أن الكميات التي وصلت تعتبر محدودة والإقبال على التسجيل فالمنظومة في تزايد بشكل يومي.

وأضاف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني أنه لوحظ حضور أشخاص من صغار السن للمراكز يريدون الحصول على اللقاح وهذا سبب إرباك في بعض المراكز، خصوصاً أن الفئات المعلن عنها بشكل مبدئي للحصول على اللقاح الجيش الأبيض وكبار السن، ومن ثم يتم إعطاء اللقاح لباقي الفئات.