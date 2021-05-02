تنتوش: لم نتلقى ردا من الحكومة حول مقترحات الميزانية

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قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إن حكومة الوحدة الوطنية لم ترد على مقترحات الميزانية حتى الآن.

وتابع تنتوش في تصريحات صحفية “إن اللجنة المالية أنهت عملها وسلّمت مقترح الميزانية للحكومة لمراجعة وتدقيق بعض البنود، وما زلنا ننتظر ردّها”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “ننتظر ردود المجلس الأعلى للدولة فيما يخص المناصب السيادية”، متوقعا أن تكون أن الردود المجلس الأعلى سلبية.

وأكد النائب عمر تنتوش أن مجلس النواب لم يدعو إلى جلسة حتى الآن.