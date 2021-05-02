تعرف على موقف “آمال بوقعقيص” بخصوص تغيير رئاسة مفوضية الانتخابات بوقعيقيص: تغيير رئاسة مفوضية الانتخابات الهدف منه تعطيلها

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أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن أي تغيير الآن في رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها.

بوقعيقيص قالت – عبر تدوينة على حسابها الشخصي على فيسبوك –إنه ومن أجل تنفيذ الانتخابات في موعدها، وفي حال تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات ضمن إعادة تسمية المناصب السيادية، يجب جعل تاريخ نفاذ قرار تكليف الرئيس الجديد للمفوضية بعد الانتهاء التام من الانتخابات وطعونها واستلام السلطات المنتخبة مراكزها.