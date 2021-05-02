المحجوب يؤكد خروج الدفعة الأولى من السجناء المفرج عنهم بسجن قرنادة المحجوب : سيتم الإفراج عن 193 سجين على ثلاثة دفعات تنتهي قبل عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب عن خروج الدفعة الأولى من السجناء المفرج عنهم من سجن قرنادة بمنطقة الجبل الأخضر .

المحجوب قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، إن سيتم الإفراج عن 193 سجين على ثلاثة دفعات تنتهي قبل عيد الفطر المبارك، لافتاً أن اليوم تم الإفراج عن الدفعة الأولى منهم.

وأوضح أن أدارة التوجيه المعنوى نظمت محاضرات توعوية داخل السجن، استهدفت المفرج عنهم بحكم من القضاء العسكري بعنوان “الوسطية والاندماج المجتمعي”، مشيراً إلى أن القائد العام أكد على أقامة المحاضرات والاهتمام بتنفيذ الاحكام بأقصى سرعة.