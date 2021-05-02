الكبير وكوبيش يبحثان الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وفي بيان له أكد المصرف المركزي أن الاجتماع الذي عُقد بطرابلس، ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية للدولة والقطاع المصرفي.

كما بحث الاجتماع جهود المصرف المركزي في إنهاء أزمة السيولة، وأيضا التعاون بين المصرف وحكومة الوحدة الوطنية بشأن العديد من الملفات منها جائحة كورنا وتوفير اللقاحات، ودعم قطاع النفط والكهرباء.

ومن جهته أشاد المبعوث الخاص للأمين العام بالدور البارز والفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي وتعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين، حسب البيان.