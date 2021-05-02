العريبي: المرحلة تحتاج لتظافر جهود الجميع لبناء مؤسسات الدولة 

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قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن المرحلة الحالية حساسة وصعبة من تاريخ الوطن وتحتاج تكاثف جهود الجميع دون استثناء لبناء مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح.

وأضاف العريبي أن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام المشير خليفة حفتر، والنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني بداية لمرحلة جديدة من مسيرة بناء الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التقارب بين قيادات الدولة وهذه اللقاءات تسير نحو بناء طريق وحدة الوطن.