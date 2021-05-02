السايح وكوبيش يقفان على الاستعدادات الجارية لانتخابات ديسمبر

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، الاستعداد للانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وبحسب بيان المفوضية، تناول الاجتماع، قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، وخارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

كما استعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ. وذلك بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموماً، والمفوضية على وجه الخصوص.