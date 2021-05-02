الرقابة على الأغذية والأدوية تفرج عن اللقاح الصيني وإعطاء الإذن بصلاحيته

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الإفراج على اللقاح الصيني وإعطاء الإذن بصلاحيته بعد التأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات.

الزيات أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أنه بحسب الإجراءات المتبعة للقاحين “الإنجليزي والروسي”، فأتخذ الإجراء نفسه للقاح الصيني، وتم إعطاء الإذن بصلاحيته، لافتاً أن المركز أجرى جولات تفتيشية لبعض مراكز التعطيم ضد كورونا وسجل بأنها تفتقد للتجهيزات لحفظ اللقاح سواء من مولدات كهربائية أو وقود لتشغيلها في حال انقطاع التيار الكهربائي .

وأضاف أن اللجنة العليا لمتابعة التطعيم التابعة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أوصت بتوفير بدائل للطاقة في حال استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوقف إرسال شحنات اللقاح إلى المراكز الصحية التي تفتقد لبدائل الطاقة الكهربائية الى حين تجهيزها وحصولها على بدائل .