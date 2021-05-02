الدبيبة يزور محطة كهرباء غرب طرابلس 

أخبارليبيا24

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس السبت، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس.

واطلِع الدبيبة من قبل مهندسي المشروع، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الأعمال ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا (670) ميغاوات إلى الشبكة العامة.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شارك مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.