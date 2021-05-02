الخليج العسكرية تضبط تشاديين يهربون الأسلحة والذخائر من ليبيا 

أخبارليبيا24

كشفت سرية الواحات التابعة لمنطقة الخليج العسكرية عن تمكنها من ضبط أشخاص تشاديين يقومون بتهريب الوقود والأسلحة من ليبيا إلى تشاد.

‏وأوضحت السرية أنه في فجر أمس السبت وردت معلومة من مصادرها الخاصة بأن هناك مجموعة مسلحة من الجنسية التشادية تقوم بتهريب الوقود والسلاح إلى دولة تشـاد.

وأضافت السرية أنه تم إرسال دورية مطقمة من سرية الاستطلاع الواحات التابعة لمنطقة الخليج العسكرية، وذلك لمطاردة المهربين.

وأكدت سرية الواحات أنه تم القبض على 3 أشخاص، وضبط عدد سيارتين تحملان أسلحة نارية و ذخائر و قنابل يدوية (رمان) ، وتم التعرف عليهم وهم من الجنسية التشادية.

وذكرت السرية أنه بالإضافة إلى الأسلحة تم ضبط كمية كبيرة من الوقود على متن السيارات تقدر بـ 7.200 لتر من البنزين عدد (120) قالون 60 لتر.

وأفادت سرية الواحات التابعة لمنطقة الخليج العسكرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم إلى حين تحويلهم إلى منطقة الخـليج.