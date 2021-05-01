ميناء الحريقة في طبرق يشحن أول ناقلة بعد رفع حالة القوة القاهرة

شحن الناقلة بـ "350" ألف برميل من النفط الخام وستكون وجهتها الصين

1 مايو، 2021 2:27 ص
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصدر مسؤول من ميناء الحريقة النفطي في طبرق عن رسوا الناقلة النفطية ” TAHOE SPIRIT ”  على رصيف الميناء والتي تحمل علم جزر الباهاما .

المصدر أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه تم شحن الناقلة ب 350 ألف برميل من النفط الخام وستكون وجهتها الصين .

وأكد أن هذه الناقلة تعتبر الأولى بعد رفع حالة القوة القاهرة عليها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وستغادر الناقلة رصيف الميناء اليوم .

وأشار المصدر إلى أن الإنتاج من حقلي مسلة والسرير قد فاق 200 ألف برميل من النفط الخام .

وأضاف أن عمليات التصدير تسير وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وأيضا المحافظة على البيئة وهي من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

1 مايو، 2021 2:27 ص
14
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