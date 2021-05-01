مغادرة الناقلة النفطية “روم فورد” من ميناء الحريقة بعد شحن 650 ألف برميل الإنتاج من حقلي مسلة والسرير بلغ أكثر من 200 ألف برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي مغادرة الناقلة النفطية “RUM FORD” رصيف ميناء الحريقة النفطي مساء اليوم السبت بعد شحن 650 ألف برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وتعد هذه الناقلة هي الثانية بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي .

وأوضح المصدر لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الإنتاج اليوم السبت المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ أكثر من 200 ألف برميل .

ويصل الإنتاج من الحقول النفطية إلى خزانات ميناء الحريقة النفطي في طبرق عبر خط أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وتقوم العناصر الوطنية داخل موقع طبرق بعمليات الشحن والتصدير وفق خطط متبعة للمحافظة على البيئة من التلوث كذلك وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.