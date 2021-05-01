ماذا فعلت كورونا في ليبيا خلال عام ؟

كورونا يواصل نشاطه في ليبيا والوفيات تكسر حاجزا جديدا

1 مايو، 2021 2:03 ص
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فعلت كورونا في ليبيا خلال عام؟ Cover
فعلت كورونا في ليبيا خلال عام؟ Cover

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

أكثر من عام على تسجيل أول إصابة بكورنا في ليبيا

– ففي 24 مارس 2020

– ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

– بعد نحو عشرة أيام على تسجيل تلك الإصابة

– تعلن ليبيا في 03 أبريل 2020

– تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19

– لتتضاعف بعدها أعداد الوفيات

– حتى بلغت يوم 27 أبريل 2021

– إلى 3019 حالة وفاة

-بنسبة 1.7 بالمئة

-من إجمالي الإصابات البالغ 176701

-وبمعدل 8 حالات وفاة يوميا

-خلال عام كامل

-يذكر أن إجمالي الحالات النشطة 11494

-والمتعافين 162188

فعلت كورونا في ليبيا خلال عام؟ Info
فعلت كورونا في ليبيا خلال عام؟ Info
1 مايو، 2021 2:03 ص
26
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