ماذا فعلت كورونا بالشركة الليبية القابضة للطيران ؟

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة تعاني من خسائر مالية متلاحقة، وتحذيرات من تعرضها للإفلاس .

– إيرادات الشركة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغت نحو 630 مليون دينار “نحو 145 مليون دولار”.

– مصروفات الشركة وصلت إلى 2.5 مليار دينار “نحو 558 مليون دولار”.

– الخسائر بلغت 1.87 مليار دينار “نحو 417 مليون دولار”.

– وتضم الشركة ست شركات هي “الليبية للخدمات الأرضية” و”الليبية للتموين” و”المتحدة للطيران” و”الخطوط الأفريقية” و”الخطوط الليبية”.