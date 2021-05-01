ردًا على الدبيبة بشأن أزمة الكهرباء.. العبدلي: لا يوجد مواطن شريف يفتعل أزمة تضره قبل الآخرين العبدلي: المشاكل التي حدثت في الكهرباء بسبب خروج عديد من خطوط نقل الطاقة