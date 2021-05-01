بلدية طبرق تعلن أسباب تلوث كورنيش المدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف مدير المكتب الإعلامى لبلدية طبرق صلاح فؤاد معيوف عن أسباب تلوث كورنيش المدينة بمادة المازوت .

معيوف أكد أن المسؤولية المباشرة لتلوث الكورنيش تقع على مسؤولي خزانات محطة كهرباء البخارية .

وقالت شركة البريقة، إنه من المتوقع أن يصل مدير إدارة الصحة والسلامة المكلف من قِبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط لمدينة طبرق للوقوف على حادث التلوث.

وأشارت الشركة إلى أن مدير إدارة الصحة والسلامة، سيعمل على الاتفاق على الطرق العلمية ذات الجدوى والمصاحبة للبيئة للتخلص من التلوث، بالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت الشركة، أن الوقوف على حادث التلوث يأتي وفقاً لنهج المؤسسة الوطنية للنفط المتبع لحسن الجوار للمدن والمناطق المجاورة للعمليات الإنتاجية والصناعية.