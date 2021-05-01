المشير حفتر يستقبل المبعوث كوبيتش وعضو الرئاسي موسى الكوني

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بحسب مكتب إعلام القيادة العامة.

وأمس الجمعة، التقى كوبيش في طرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث أكدا “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة فتح الطريق الساحلي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين”، وفق بيان صادر عن المجلس .