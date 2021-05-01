إصابة ثلاثة أطفال بحروق متفاوتة أثناء تشغيل مولد كهربائي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصيب ثلاثة أطفال أشقاء بحروق متفاوتة أثناء تشغيل مولد كهربائي بمحل أقامتهم في منطقة أبوعطني بمدينة بنغازي.

وأسعف الأطفال أحمد محمود التهامي (5 أعوام) وأنس (3 أعوام) ويوسف (عام ونصف) إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بعد إصابتهم بحروق متفاوتة في اليدين والأرجل، أثناء تواجدهم قرب والدهم الذي كان يقوم بتشغيل المولد وتزويده بالوقود بعد انقطاع التيار الكهربائي، فانفجر بهم مما تسبب في إصابة الأطفال.

يذكر أن مختلف المدن الليبية تشهد هذه الفترة انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، مما جعل الكثير من المواطنين يلجؤون لتشغيل المولدات الكهربائية، بينما يلجأ البقية لقضاء أوقاتهم على شواطئ البحر هروباً من ارتفاع درجات الحرارة تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي.